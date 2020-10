(Di sabato 24 ottobre 2020) Il portiere belga del, ha commentato la vittoria dei Blancos nel Clasico per 3-1: "Penso cheriusciti a fare una bella partita, ci hanno provato con Jordi Alba, e ho fatto una bella parata, Neto anche ma poi abbiamo avuto il rigore - ha dichiarato. Potevamo fare anche prima l'1-3. Questo club merita diin ogni partita,abbiamo messo tanta voglia, abbiamo corso tanto e dobbiamofarlo. Il bello è che l'allenatore e la squadra sono unite,rimasti insieme. Martedì dobbiamo andare in Germania per vincere. Dobbiamo essere felici ma senza caricarci di pressione.caption id="attachment 1041851" align="alignnone" width="690"/caption ...

SkySport : BARCELLONA-REAL MADRID 1-3 Risultato finale ? ? #Valverde (5') ? #AnsuFati (8') ? rig. #SergioRamos (63') ? #Modric… - mundodeportivo : Ansu Fati = ?????????? - m_eessii10 : Lionel Messi ?? Real Madrid ?????? #Messi #???? #???????_????_????? - Maglia13euros : ??? ????REAL MADRID MAGLIA HOME 2020/2021 ??Misura dai S ai XXL Floccaggio e aggiunta di patch possibili ??Prezzo 1?5? €… - ItaSportPress : Real Madrid, Courtois: 'Dobbiamo lottare sempre come oggi, siamo uniti' - -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Commenta per primo Kylian Mbappé può essere il colpo della prossima estate del Real Madrid. Secondo As l'attaccante del Psg sarebbe tentato dall'avventura in blanco, anche senza la presenza di Zinedin ...Dopo l'exploit in Champions League sul campo del Real Madrid, lo Shakhtar Donetsk rallenta in campionato. La formazione ucraina, prossimo avversario dell'Inter nella massima competizione europea, ...