Rapina nella villa nel Modenese di Luca Toni | Ciò che conta è che mia famiglia sta bene

L'ex calciatore Luca Toni ha subìto una Rapina nella sua villa a Montale, nel Modenese. è l'atleta stesso a raccontare l'accaduto con un post sui social. "Giovedì sera tra le 19.30 e le 21.30 ho subito una Rapina in casa da parte di tre malviventi che indossavano passamontagna e armi - ha scritto -. La cosa che conta di più è che la mia famiglia sta bene".

