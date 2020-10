Raoul Bova “Mi hanno nascosto la verità” | La madre morta di Covid (Di sabato 24 ottobre 2020) Raoul Bova oggi ha deciso di raccontarsi a cuore aperto al programma di Verissimo insieme alla compagna Rocio Munoz Morale quando arriva un importante colpo di scena. L’attore ha deciso di raccontare il grande dolore per la perdita della madre che, secondo lui, sarebbe dipesa dal Coronavirus. Per la prima volta l’attore Raoul Bova e … L'articolo Raoul Bova “Mi hanno nascosto la verità” La madre morta di Covid proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 24 ottobre 2020)oggi ha deciso di raccontarsi a cuore aperto al programma di Verissimo insieme alla compagna Rocio Munoz Morale quando arriva un importante colpo di scena. L’attore ha deciso di raccontare il grande dolore per la perdita dellache, secondo lui, sarebbe dipesa dal Coronavirus. Per la prima volta l’attoree … L'articolo“Mila verità” Ladiproviene da www.meteoweek.com.

