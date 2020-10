Questa notte torna l’ora solare: quando spostare le lancette indietro di 60 minuti (Di sabato 24 ottobre 2020) Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre torna l’ora solare. Le lancette dell’orologio devono essere tirate indietro di 60 minuti, dalle 3 di notte alle 2, facendoci guadagnare un’ora di sonno. Avremo più luce la mattina, ma giornata più corte la sera. L’ora solare resterà attiva fino all’ultimo weekend del mese di marzo, ovvero fino alla notte fra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021, quando si rifarà il cambio. Potrebbe essere l’ultima volta, perché da tempo l’Unione europea spinge per sopprimere il cambio d’ora. Quest’anno però, con l’emergenza coronavirus in corso, non se ne è più parlato e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Nellatra sabato 24 e domenica 25 ottobrel’ora. Ledell’orologio devono essere tiratedi 60, dalle 3 dialle 2, facendoci guadagnare un’ora di sonno. Avremo più luce la mattina, ma giornata più corte la sera. L’oraresterà attiva fino all’ultimo weekend del mese di marzo, ovvero fino allafra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021,si rifarà il cambio. Potrebbe essere l’ultima volta, perché da tempo l’Unione europea spinge per sopprimere il cambio d’ora. Quest’anno però, con l’emergenza coronavirus in corso, non se ne è più parlato e la ...

RegioneLazio : #Coronavirus: dalle 24 di questa notte scatta il divieto di spostamenti notturni fino alle 5 del mattino in tutto i… - LegaSalvini : #MORELLI: Siculiana (AG), ennesima rivolta al centro di accoglienza 'Villa Sikania', dove questa notte 20 tunisini… - Mov5Stelle : Il 22 ottobre moriva #StefanoCucchi. Ci sono voluti 10 anni per ottenere la verità su quella notte che, ancora oggi… - wistonbishop : RT @francescoceccot: Promemoria: questa notte arriva l'ora solare, ricordatevi che le lancette dell’orologio dovranno essere spostate da 'c… - dxdanny68 : RT @VezzoliNarciso: BUONGIORNO e buon sabato, , grandi i Napoletani ! La vita è come a monopoli signori governanti della minchia, ci son… -