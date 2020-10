Quell’ultima chiamata prima del terribile schianto | Serena se n’è andata cosi

Leggi su chenews

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ilieri sulla Via Nomentana, una strada molto trafficata e spesso scenario di incidenti stradali, molte volte anche tragici.non ce l’ha fatta. Via Nomentana (Leggo)Aveva chiamato suo marito pochi minuti, le aveva detto di stare per arrivare a casa, e di trovarsi sulla Via Nomentana. Era di origini campane la 38 enne, salernitane per essere precisi, ma viveva a Roma da molti anni, lavorava stabilmente in un caf, aveva una famiglia. Il marito insegnante, i figli, erano tutto per, e proprio da loro che stava ritornando, e loro l’attendevano, maa casa non è mai arrivata. Il marito preoccupato, per non vederla arrivare, eppure le aveva detto che mancava poco al ...