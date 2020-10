"Quando c'ero io". Danilo Toninelli attacca la De Micheli ma si auto-umilia: parole sconcertanti (Di sabato 24 ottobre 2020) «Quando c'ero io...». Non ha aggiunto: «i treni arrivavano in orario», ma il concetto era più o meno quello. Parliamo di Danilo Toninelli, ex ministro dei Trasporti nel governo Conte 1, che ieri ha criticato duramente il suo successore, la dem Paola De Micheli, per la gestione del dossier autostrade. «Quando c'ero io, con tutti i miei limiti, le cose le facevo, adesso sembra che il ministero non esista più». Ai microfoni di Radio Cusano Campus, Toninelli confessa: «Seguo la vicenda dall'esterno. Mi sta venendo l'ulcera, non c'è più quell'intransigenza, quella forza politica di Stato che faccia prevalere l'interesse pubblico su quello privato. Il piano economico inviato dalla De ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) «c'ero io...». Non ha aggiunto: «i treni arrivavano in orario», ma il concetto era più o meno quello. Parliamo di, ex ministro dei Trasporti nel governo Conte 1, che ieri ha criticato duramente il suo successore, la dem Paola De, per la gestione del dossierstrade. «c'ero io, con tutti i miei limiti, le cose le facevo, adesso sembra che il ministero non esista più». Ai microfoni di Radio Cusano Campus,confessa: «Seguo la vicenda dall'esterno. Mi sta venendo l'ulcera, non c'è più quell'intransigenza, quella forza politica di Stato che faccia prevalere l'interesse pubblico su quello privato. Il piano economico inviato dalla De ...

