“Puliamo scuole | ospedali | uffici | bus Ma ci danno 7 euro lordi all’ora” | la battaglia dei lavoratori multiservizi per il contratto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 ottobre 2020) “Siamo quelli che si alzano alle 5 e si spaccano la schiena nel silenzio degliancora chiusi. Siamo le donne e gli uomini che ogni giorno sanificano i reparti Covid, che in pieno lockdown hanno pulito, supermercati e mezzi pubblici senza i dispositivi di protezione. Senza di noi sarebbe tutto fermo. E lo facciamo per 7l’ora”. Stefania Calcagnolo ha 45 anni e da venti fa le pulizie nella sede dell’Inps di Torino. Nella sua carriera ha cambiato sei datori di lavoro e non ha mai guadagnato più di 750al mese, che da luglio, con l’ultimo cambio d’appalto, sono scesi a 300. È una dei 600miladelle pulizie e deiche aspettano da sette anni e ...