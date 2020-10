Psg-Digione | show di Kean | doppietta per l’attaccante italiano – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di sabato 24 ottobre 2020) Moisesi mostra in tutto il suo talento con la maglia del Paris Saint Germain: primi gol in Ligue 1 per l’ex Juve –Moisetrova i suoi primi gol con la maglia del Paris Saint Germain. L’attaccante, ex Juventus, ha messo a segno unanella gara contro ilapre le marcature al 3′ del primo tempo e dopo venti minuti segna il gol del raddoppio., ancora una volta, dimostra di saper fare gol. He's got his second. pic.twitter.com/J2sWO5cmtu — All Together Now Everton Podcast (@ATNCAST) October 24, 2020 Leggi su Calcionews24.com