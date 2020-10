Proteste Napoli, la condanna di Ruotolo: “Violenza non può essere giustificata” (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “No, senza se e senza ma. Mai violenza. Nessuna violenza può essere giustificata e perciò esprimiamo la nostra solidarietà alle forze dell’ordine e ai giornalisti aggrediti ieri sera nella manifestazione contro il lockdown a Napoli”. Lo ha detto il senatore e giornalista Sandro Ruoto che, tramite il suo profilo Facebook, ha condannato con forza le violenze di ieri sera, in particolare esprimendo vicinanza alle forze dell’ordine e ai giornalisti aggrediti durante gli scontri. “La città è esasperata. Questo è il momento in cui bisogna garantire il diritto alla salute, la coesione sociale e la tenuta democratica della città. Le istituzioni hanno il dovere di indicare con immediatezza i ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “No, senza se e senza ma. Mai violenza. Nessuna violenza puògiustificata e perciò esprimiamo la nostra solidarietà alle forze dell’ordine e ai giornalisti aggrediti ieri sera nella manifestazione contro il lockdown a”. Lo ha detto il senatore e giornalista Sandro Ruoto che, tramite il suo profilo Facebook, hato con forza le violenze di ieri sera, in particolare esprimendo vicinanza alle forze dell’ordine e ai giornalisti aggrediti durante gli scontri. “La città è esasperata. Questo è il momento in cui bisogna garantire il diritto alla salute, la coesione sociale e la tenuta democratica della città. Le istituzioni hanno il dovere di indicare con immediatezza i ...

