La chiusura annunciata da Vincenzo De Luca ha scatenato le rivolte nella città di Napoli. Una protesta forte, da parte soprattutto dei commercianti, che è sfociata anche in momenti di scontro con le forze dell'ordine. In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Salvatore Prinzi – dottore in filosofia e docente presso l'Università Federico II … L'articolo Proteste Napoli, chi era in piazza? La maggior parte sono commercianti che "vedono" il baratro – VIDEO NewNotizie.it.

