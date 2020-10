Probabili formazioni Shakhtar Donetsk-Inter, Champions League 2020/2021 (Di sabato 24 ottobre 2020) Le Probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Inter, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. In terra ucraina i nerazzurri sono chiamati a vincere per non ritrovarsi, con tutta Probabilità, ultimi nel girone dopo due giornate. I padroni di casa hanno vinto all’esordio in casa del Real Madrid sparigliando le carte nel raggruppamento, i ragazzi di Conte pareggiato in casa contro il Gladbach. Dopo il caso della falsa positività torna Hakimi che è mancato come il pane contro i tedeschi, sull’altra fascia ci sarà Young che è guarito dal coronavirus. In attacco coppia Lukaku-Lautaro, dalla panchina Sanchez. Andiamo a scoprire le ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Ledi, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di. In terra ucraina i nerazzurri sono chiamati a vincere per non ritrovarsi, con tuttatà, ultimi nel girone dopo due giornate. I padroni di casa hanno vinto all’esordio in casa del Real Madrid sparigliando le carte nel raggruppamento, i ragazzi di Conte pareggiato in casa contro il Gladbach. Dopo il caso della falsa positività torna Hakimi che è mancato come il pane contro i tedeschi, sull’altra fascia ci sarà Young che è guarito dal coronavirus. In attacco coppia Lukaku-Lautaro, dalla panchina Sanchez. Andiamo a scoprire le ...

CorriereUmbria : Serie C, Perugia-Vis Pesaro al Curi: diretta gratuita su Eleven Sports. Le formazioni I video… - MondoNapoli : Sky - Benevento-Napoli, le probabili formazioni - - IamCALCIO : Le probabili formazioni e la diretta tv di #Benevento e #Napoli in vista del #derby di domani al #Vigorito. - sportli26181512 : Le probabili formazioni di Milan-Roma: Diaz fantasista, Smalling non recupera in tempo: Coppe archiviate, è già tem… - sportparma : Parma-Spezia, le probabili formazioni: 11 assenti tra i crociati -