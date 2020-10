Probabili formazioni Club Brugge-Lazio, Champions League 2020/2021 (Di domenica 25 ottobre 2020) Le Probabili formazioni di Club Brugge-Lazio, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. Dopo la roboante vittoria contro il Borussia Dortmund i ragazzi di Inzaghi devono confermarsi contro una selezione, quella belga, decisamente modesta ma da non sottovalutare. Si gioca mercoledì 28 ottobre alle ore 21 e ci sono pochi dubbi di formazione per il tecnico biancoceleste, che spera di recuperare Milinkovic-Savic, ma probabilmente dovrà arrendersi a schierare Parolo in sua sostituzione. In avanti è ballottaggio invece tra Correa e Caicedo con il primo ampiamente favorito. Tra le fila dei padroni di casa, invece, l’uomo più pericoloso è Bonaventure in un ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Ledi, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di. Dopo la roboante vittoria contro il Borussia Dortmund i ragazzi di Inzaghi devono confermarsi contro una selezione, quella belga, decisamente modesta ma da non sottovalutare. Si gioca mercoledì 28 ottobre alle ore 21 e ci sono pochi dubbi di formazione per il tecnico biancoceleste, che spera di recuperare Milinkovic-Savic, ma probabilmente dovrà arrendersi a schierare Parolo in sua sostituzione. In avanti è ballottaggio invece tra Correa e Caicedo con il primo ampiamente favorito. Tra le fila dei padroni di casa, invece, l’uomo più pericoloso è Bonaventure in un ...

