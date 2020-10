Previsioni Meteo, forte ondata di maltempo tra lunedì 26 e mercoledì 28: fino a 200mm di pioggia (Di sabato 24 ottobre 2020) Previsioni Meteo – Dopo le piogge di oggi, più diffuse sul territorio e localmente anche forti soprattutto su alcuni settori centrali, il tempo domani concederà una tregua. Il primo moderato cavo d’onda instabile atlantico, evolverà verso l’Est Europa, lasciando al suo seguito cieli più soleggiati in via generale, anche se non mancheranno ultimi addensamenti sul basso Tirreno e localmente sul Centro Nord Appennino, associati a locali residui rovesci. Ma, come già anticipato in altre sedi, la pausa sarà breve, poiché già nel pomeriggio-serata di domani, correnti sud-occidentali introdurranno un altro peggioramento che inizierà a prendere piede soprattutto dalla Liguria, poi via via verso l’alto Piemonte e l’ alta Lombardia. Questo secondo ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020)– Dopo le piogge di oggi, più diffuse sul territorio e localmente anche forti soprattutto su alcuni settori centrali, il tempo domani concederà una tregua. Il primo moderato cavo d’onda instabile atlantico, evolverà verso l’Est Europa, lasciando al suo seguito cieli più soleggiati in via generale, anche se non mancheranno ultimi addensamenti sul basso Tirreno e localmente sul Centro Nord Appennino, associati a locali residui rovesci. Ma, come già anticipato in altre sedi, la pausa sarà breve, poiché già nel pomeriggio-serata di domani, correnti sud-occidentali introdurranno un altro peggioramento che inizierà a prendere piede soprattutto dalla Liguria, poi via via verso l’alto Piemonte e l’ alta Lombardia. Questo secondo ...

Meteo Sicilia, giornata di tempo stabile e soleggiato ma perturbazione in arrivo lunedì

Poco mossi, nella mattinata, i mari che bagnano il litorale tirrenico e la costa meridionale, quasi calmo il versante ionico, mossi al largo e sulle isole.

