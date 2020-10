Premier | West Ham-Manchester City 1-1 | super Antonio | pari di Foden

(Di sabato 24 ottobre 2020) Altro passo falso deldi Guardiola, bloccato sull'1-1 in casa delHam United, reduce dall'impresa contro il Tottenham, da 0-3 a 3-3 nei minuti finali,. Con appena 9 punti in sei ...

Il video con gli highlights e i gol di West Ham-Manchester City 1-1, match valido per la sesta giornata di Premier League 2020/2021. Antonio la sblocca per i padroni di casa nel primo tempo, nella ...Sono stati loro i protagonisti del pareggio tra West Ham e Manchester City. Nel match valevole per la sesta giornata della Premier League, le due squadre si dividono la posta. Vantaggio dei ...