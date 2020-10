Premier League 2020/2021, il Liverpool soffre ma supera 2-1 lo Sheffield United (Di sabato 24 ottobre 2020) Tanta fatica per il Liverpool nella sesta giornata della Premier League 2020/2021, ma alla fine i Reds conquistano la vittoria superando in rimonta lo Sheffield United per 2-1 ad Anfield. Una partita molto complicata per gli uomini di Jurgen Klopp contro una squadra che ha mostrato un buon gioco che non fa immaginare assolutamente l’attuale ultimo posto con un solo punto in classifica. Il Liverpool invece per una notte vola in testa al campionato, agganciando a quota 13 punti i rivali cittadini dell’Everton. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) La cronaca – Il Liverpool sembra iniziare la partita con il piglio giusto, ma i piani dei Reds si complicano maledettamente quando al 13′ viene assegnato un rigore allo ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Tanta fatica per ilnella sesta giornata della, ma alla fine i Reds conquistano la vittoriando in rimonta loper 2-1 ad Anfield. Una partita molto complicata per gli uomini di Jurgen Klopp contro una squadra che ha mostrato un buon gioco che non fa immaginare assolutamente l’attuale ultimo posto con un solo punto in classifica. Ilinvece per una notte vola in testa al campionato, agganciando a quota 13 punti i rivali cittadini dell’Everton. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) La cronaca – Ilsembra iniziare la partita con il piglio giusto, ma i piani dei Reds si complicano maledettamente quando al 13′ viene assegnato un rigore allo ...

SkySport : MANCHESTER UNITED-CHELSEA 0-0 Risultato finale ? Premier League - 6^ #SkyPremier #Premier #SkySport #MUNCHE… - sportface2016 : #PremierLeague Vittoria sofferta per il #Liverpool sullo #Sheffield - lukapast : @massimozampini Non c’è niente da fare. Anzi una cosa si può fare:abbandonare la serie A ed approdare in Premier League. - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Manchester United, debutto per Cavani: circa 30' per il Matador: Manche… - ftg_soccer : GOAL! SuperSport United in South Africa Premier League SuperSport United 1-0 Black Leopards GOAL! Virtus Francavill… -