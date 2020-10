Premier League 2020/2021, 0-0 tra Manchester United e Chelsea (Di sabato 24 ottobre 2020) Un pareggio a reti inviolate che in fin dei conti non serve a nessuna delle due squadre. Ad Old Trafford, in occasione del match della sesta giornata di Premier League, Manchester United e Chelsea non vanno oltre lo 0-0. Poche occasioni da una parte all’altra, ritmi bassi e squadre che nel finale sembrano quasi accontentarsi di un punto a testa. Al 36′ c’è l’occasione più nitida del match: Rashford ha l’occasione per calciare a rete ma Mendy con i piedi devia il diagonale dell’attaccante dei Red Devils. Nella ripresa c’è anche spazio per l’ingresso di Cavani che all’88’ è murato dall’ex compagno di squadra al Psg Thiago Silva a al momento del tiro. L’ultimo lampo è sempre del ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Un pareggio a reti inviolate che in fin dei conti non serve a nessuna delle due squadre. Ad Old Trafford, in occasione del match della sesta giornata dinon vanno oltre lo 0-0. Poche occasioni da una parte all’altra, ritmi bassi e squadre che nel finale sembrano quasi accontentarsi di un punto a testa. Al 36′ c’è l’occasione più nitida del match: Rashford ha l’occasione per calciare a rete ma Mendy con i piedi devia il diagonale dell’attaccante dei Red Devils. Nella ripresa c’è anche spazio per l’ingresso di Cavani che all’88’ è murato dall’ex compagno di squadra al Psg Thiago Silva a al momento del tiro. L’ultimo lampo è sempre del ...

