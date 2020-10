Polonia, il presidente Duda positivo al Coronavirus (Di sabato 24 ottobre 2020) Il presidente polacco Andrzej Duda è risultato positivo al Covid-19 . Lo ha reso noto il suo portavoce. Duda, 48 anni, ha visitato ieri a Varsavia l’ospedale da campo in costruzione nello Stadio Nazionale... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 ottobre 2020) Ilpolacco Andrzejè risultatoal Covid-19 . Lo ha reso noto il suo portavoce., 48 anni, ha visitato ieri a Varsavia l’ospedale da campo in costruzione nello Stadio Nazionale...

