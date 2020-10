Pogba Juventus, ritorno possibile? Problemi con lo United: le ultimissime (Di sabato 24 ottobre 2020) Pogba Juventus – Pogba sempre in testa ai tifosi bianconeri. Un chiodo fisso, un desiderio perennemente inappagato ma che potrebbe tramutarsi in occasione possibile. Già, perché il francese, per il quale il Manchester United ha esercitato la clausola che permetteva al club di rinnovare di un anno la durata del contratto in scadenza nel 2022, vorrebbe cambiare aria. Pogba Juventus, le ultimissime sul francese Il feeling con Manchester non è mai scattato, e il Polpo farebbe carte false pur di ritornare a Torino. Non che la Juventus sia l’unico club sulle tracce del calciatore, accostato in più di una circostanza al Real Madrid, anche se i Blancos si sono ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 24 ottobre 2020)sempre in testa ai tifosi bianconeri. Un chiodo fisso, un desiderio perennemente inappagato ma che potrebbe tramutarsi in occasione. Già, perché il francese, per il quale il Manchesterha esercitato la clausola che permetteva al club di rinnovare di un anno la durata del contratto in scadenza nel 2022, vorrebbe cambiare aria., lesul francese Il feeling con Manchester non è mai scattato, e il Polpo farebbe carte false pur di ritornare a Torino. Non che lasia l’unico club sulle tracce del calciatore, accostato in più di una circostanza al Real Madrid, anche se i Blancos si sono ...

Jo_Zeer : Pogba de la Juventus - TheMattDP10 : [STAI DELUDENDO TUTTI!!! MA PERCHÉ QUESTO CALO???] | I TIFOSI JUVENTUS C... - wars_forever : @matthijs_pog Camavinga ci pensa anche la Juventus, ma dubito che per gennaio si possa chiudere e che pogba torni a… - TheMattDP10 : [MA STIAMO SCHERZANDO? IO VI DENUNCIO!??] | RONALDO OUT DALLA JUVENTUS NE... - TheMattDP10 : [MA BASTAAAA!!! BASTAAAA!!!] | NON TI SOPPORTO PIÙ!!! SEI RIDICOLO!!! LA... -