Pisa Rotatoria viale delle Cascine | terminato il nuovo marciapiede

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 24 ottobre 2020) Proseguono secondo cronoprogramma i lavori sull’Aurelia per la realizzazione dellaall’incrocio con il. La prima fase dell’intervento, che si conclude oggi, ha previsto la realizzazione delcon mattonelle autobloccanti e cordolo in cemento all’angolo trae l’Aurelia sul lato nord. Da lunedì parte la fase 2 del cantiere con la realizzazione dello spartitraffico centrale in vialato sottopasso e a seguire i lavori della terza fase per il rifacimento dell’intera pista ciclabile che corre lungo il, dal sottopasso ...