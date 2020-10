Pirlo su Cristiano Ronaldo: 'Con il Verona non gioca anche se negativo' (Di sabato 24 ottobre 2020) ' Ronaldo anche in caso di tampone negativo non è disponibile per domani: dovrà poi sostenere la visita di idoneità, quindi direi che non è a disposizione'. Lo ha detto il tecnico della Juventus, ... Leggi su leggo (Di sabato 24 ottobre 2020) 'in caso di tamponenon è disponibile per domani: dovrà poi sostenere la visita di idoneità, quindi direi che non è a disposizione'. Lo ha detto il tecnico della Juventus, ...

