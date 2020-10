Pirlo: «Ronaldo non giocherà nemmeno se negativo. Dybala sì» (Di sabato 24 ottobre 2020) L’intervista di Pirlo alla vigilia di Juventus-Verona, tratta da tuttojuve.com Come ha ritrovato la squadra dopo Kiev ? C’è qualcuno che ha bisogno di riposare? “Ci siamo ritrovati bene perché abbiamo avuto tempo di riposare dopo le due partite ravvicinate, a parte Chiellini sono tutti a disposizione per giocare”. Ci sono novità su Cristiano Ronaldo? “Fino a ieri sera non ci sono state novità. Aspettiamo i tamponi, come li abbiamo fatti stamattina noi anche lui li ha fatti a casa e se ci saranno novità le comunicheremo”. Come sta Alex Sandro? “Alex Sandro è sulla via del recupero, ha avuto un brutto infortunio prima della Sampdoria e ancora un po’ indietro e credo che non prima della sosta possa rientrare e lavoreremo nella pausa di novembre per fargli ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 ottobre 2020) L’intervista dialla vigilia di Juventus-Verona, tratta da tuttojuve.com Come ha ritrovato la squadra dopo Kiev ? C’è qualcuno che ha bisogno di riposare? “Ci siamo ritrovati bene perché abbiamo avuto tempo di riposare dopo le due partite ravvicinate, a parte Chiellini sono tutti a disposizione per giocare”. Ci sono novità su Cristiano? “Fino a ieri sera non ci sono state novità. Aspettiamo i tamponi, come li abbiamo fatti stamattina noi anche lui li ha fatti a casa e se ci saranno novità le comunicheremo”. Come sta Alex Sandro? “Alex Sandro è sulla via del recupero, ha avuto un brutto infortunio prima della Sampdoria e ancora un po’ indietro e credo che non prima della sosta possa rientrare e lavoreremo nella pausa di novembre per fargli ...

