Pirlo: "McKennie disponibile per il Verona. Ronaldo no. Dybala gioca" (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo il pareggio deludente di Crotone, la Juventus torna in campionato dove affronterà domani sera l'Hellas Verona. Conferenza stampa per Andrea Pirlo in casa bianconera che ha evidenziato i temi del match, analizzando chi giocherà e chi no. Queste le sue parole: "Per Verona McKennie torna a disposizione, il tampone ha detto che è guarito dal Covid quindi si aggrega al gruppo. Per Cristiano Ronaldo al momento dico di no, non abbiamo novità rispetto a ieri, aspettiamo l'esito del tampone per capire, ma non penso riesca ad aggregarsi. Gli infortunati? Alex Sandro sta recuperando, sta lavorando piano per ritrovare la forma migliore e non vogliamo rischiarlo. Prima della sosta di novembre credo che possa rientrare. De Ligt? Anche lui sta meglio, poco alla volta verrà ...

