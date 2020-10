Picco del virus, tecnici in allarme: ipotesi chiusure alle 18 (Di sabato 24 ottobre 2020) La consapevolezza che occorra intervenire di nuovo, ma anche la convinzione che le misure vadano ponderate e studiate perché non è solo l'emergenza sanitaria a preoccupare Giuseppe Conte ma anche ... Leggi su leggo (Di sabato 24 ottobre 2020) La consapevolezza che occorra intervenire di nuovo, ma anche la convinzione che le misure vadano ponderate e studiate perché non è solo l'emergenza sanitaria a preoccupare Giuseppe Conte ma anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Picco del Covid, Bassetti: “Forte crescita della curva, ma picco ancora lontano” Sky Tg24 Auto a idrogeno: scopriamo nel dettaglio l’alimentazione del futuro

Un secolo fa, il numero di automobili sulla Terra era di migliaia. Oggi ci sono un miliardo di automobili, quasi una ogni sette persone sul pianeta, e si prevede che il numero raggiungerà i 2 miliardi ...

Mancano gli infermieri. La proposta di De Palma: “Richiamiamo il personale che ha lasciato l’Italia”

“Una carenza di infermieri che tocca picchi del 40% nelle aree Covid degli ospedali italiani. Nessuna regione è esclusa dal dramma dell’emorragìa di personale in queste ore, mentre le terapie ...

