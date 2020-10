sportli26181512 : Pereyra: 'Gotti mix ideale: lavori da Guidolin, pensi da Allegri': Pereyra: 'Gotti mix ideale: lavori da Guidolin,… - zazoomblog : Convocati Udinese la lista di Gotti: prima per Deulofeu e Pereyra - #Convocati #Udinese #lista #Gotti: -

Non ha tanti dubbi l'Udinese in vista della sfida contro la Fiorentina. In porta c'è il ballottaggio Nicolas-Scuffet dopo una prestazione non proprio brillantissima da ...Udinese (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti. In panchina: Scuffet, Gasparini, Bonifazi, Ter Avest, Makengo, Walace, ...