Perché l'Indonesia nega le basi aeree agli Usa (Di sabato 24 ottobre 2020) Tre giorni fa la Reuters ha dato una notizia che misura lo scontro Usa-Cina e riguarda l'Indonesia e le difficoltà americane nell'Indo-Pacifico. Giacarta, dopo lunghe pressioni americane, ha negato (di nuovo) l'apertura delle proprie basi aeree agli statunitensi, che vorrebbero usarle come scalo logistico per i P-8 Poseidon con cui la Us Navy monitora il Mar Cinese – snodo, nel Pacifico, del confronto tattico-strategico tra Pechino e Washington. Il governo indonesiano ha temuto che l'accettazione della richiesta americana potesse essere percepita dalla Cina in modo troppo negativo, e nonostante i due Paesi siano in rotta per questioni bilaterali che riguardano dispute marittime (proprio sul Mar Cinese Meridionale), vuole evitarsi ulteriori problemi. La leva su cui ...

