Perché la piazza anti-De Luca è un campanello d'allarme nazionale. Il commento di Giuliani (Di sabato 24 ottobre 2020) Guai ad archiviare la pessima serata di Napoli, questo cupo Quarto Stato, come un'esplosione di rabbia localizzata. La piazza anti-De Luca non è solo un raduno di teste calde, aizzate dalla retorica fuori controllo del presidente. È un campanello d'allarme nazionale. Ne scrivevamo ieri: la mera imposizione di regole via via più stringenti (che nessuno discute, le norme si applicano) non basta. In una confusione inaccettabile, drammatizzata da un perverso gusto al sensazionalismo di troppi, l'effetto è il panico. Una follia. Non si spiega più nulla e il dibattito è dominato da una canea di virologi ed esperti, che dovrebbero fare solo una cosa: star zitti. In uno Stato di diritto, cosa devo fare me lo dice il potere esecutivo, non un camice ...

