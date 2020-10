Perché “gli spaghetti sono la scelta migliore per chi è a dieta”: ecco come evitare il picco di glicemia e cosa succede se si mangia pasta riscaldata (Di sabato 24 ottobre 2020) In occasione del World pasta Day, la Giornata Mondiale della pasta che si celebra il 25 ottobre, sono state sfatate le credenze più comuni su questo alimento amatissimo: qualche esempio? “L’alimento cardine della dieta mediterranea e ingrediente base dell’identità culinaria italiana in casa e all’estero” “fa ingrassare“, “in bianco è meglio“, “a pranzo fa addormentare“. A fare chiarezza sono gli esperti della Food Intelligence di Sodexo Italia: relativamente allo stereotipo secondo cui la pasta “fa ingrassare“ e al fatto di identificare i carboidrati con la pasta, va sottolineato “che i cereali sono tanti e di diverso tipo e che la loro funzione è quella ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) In occasione del WorldDay, la Giornata Mondiale dellache si celebra il 25 ottobre,state sfatate le credenze più comuni su questo alimento amatissimo: qualche esempio? “L’alimento cardine della dieta mediterranea e ingrediente base dell’identità culinaria italiana in casa e all’estero” “fa ingrassare“, “in bianco è meglio“, “a pranzo fa addormentare“. A fare chiarezzagli esperti della Food Intelligence di Sodexo Italia: relativamente allo stereotipo secondo cui la“fa ingrassare“ e al fatto di identificare i carboidrati con la, va sottolineato “che i cerealitanti e di diverso tipo e che la loro funzione è quella ...

