Pensa di avere la congiuntivite e non si preoccupa: i medici terrorizzati trovano delle larve nel… (Di sabato 24 ottobre 2020) Una donna con un forte dolore all’occhio Pensava di avere una congiuntivite, tuttavia la diagnosi del medico ha rivelato una realtà ben peggiore: si trattava di larve di mosca. Una disavveduta che non potrà essere dimenticata in fretta quella occorsa ad una donna residente a Siurgus Donigala, un piccolo comune situato nel cuore della Sardegna. Dopo giorni in cui avvertiva un dolore crescente all’occhio, la donna ha deciso di recarsi dal dottore per capire di cosa si trattasse. La sua ipotesi era ricaduta sulla congiuntivite, tuttavia aveva ritenuto più opportuno rivolgersi ad un esperto. Mai e poi mai però avrebbe immaginato di ricevere una diagnosi così assurda e spaventosa. Il fastidio all’occhio non era dovuto né ad una ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 24 ottobre 2020) Una donna con un forte dolore all’occhiova diuna, tuttavia la diagnosi del medico ha rivelato una realtà ben peggiore: si trattava didi mosca. Una disavveduta che non potrà essere dimenticata in fretta quella occorsa ad una donna residente a Siurgus Donigala, un piccolo comune situato nel cuore della Sardegna. Dopo giorni in cui avvertiva un dolore crescente all’occhio, la donna ha deciso di recarsi dal dottore per capire di cosa si trattasse. La sua ipotesi era ricaduta sulla, tuttavia aveva ritenuto più opportuno rivolgersi ad un esperto. Mai e poi mai però avrebbe immaginato di ricevere una diagnosi così assurda e spaventosa. Il fastidio all’occhio non era dovuto né ad una ...

adrianimilani59 : @Alexia30559 @Maria70221974 È vero. Oggi c'è la religione del corpo. Ognuno pensa e fa, per avere un corpo perfetto… - monaludo21 : ma pierpaolo lo capisce che mentre lui piange lei pensa ad un altro? circo proprio, per una volta devo dare ragione… - ilapazzagioia : @jerrieluv Oddio, esisteva prima ed esisterà poi, a prescindere da Tommaso. ?? Però dovreste rendere giudizi sugli a… - denadagjuzi8 : RT @Peacendlove7: Raga comunque può anche avere torto su Stefania, ma Dayane almeno è COERENTE. Pensa A su di lei e le dice A in faccia. IO… - Peacendlove7 : Raga comunque può anche avere torto su Stefania, ma Dayane almeno è COERENTE. Pensa A su di lei e le dice A in facc… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensa avere Pensa di avere un nodulo ai polmoni, la scoperta è assurda Yeslife Pensa di avere la congiuntivite e non si preoccupa: i medici terrorizzati trovano delle larve nel…

Una donna con un forte dolore all’occhio pensava di avere una congiuntivite, tuttavia la diagnosi del medico ha rivelato una realtà ben peggiore: si trattava di larve di mosca. Una disavveduta ...

Peracchini a Orlando: "Anziché a russi e Bulgaria pensi a Variante e ponte di Albiano"

“A cadenza ormai semestrale l’onorevole Orlando ci regala sempre le stesse metafore di ispirazione sovietica, di cui è certamente molto esperto, nonostante i cittadini liguri e quelli spezzini abbiano ...

Una donna con un forte dolore all’occhio pensava di avere una congiuntivite, tuttavia la diagnosi del medico ha rivelato una realtà ben peggiore: si trattava di larve di mosca. Una disavveduta ...“A cadenza ormai semestrale l’onorevole Orlando ci regala sempre le stesse metafore di ispirazione sovietica, di cui è certamente molto esperto, nonostante i cittadini liguri e quelli spezzini abbiano ...