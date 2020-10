Pellegrini e Di Francisca: “Se nuovo lockdown noi ci ritiriamo” (Di sabato 24 ottobre 2020) Lo scorso aprile il Presidente del Comitato organizzatore di Tokyo 2020 Yoshiro Mori, in un’intervista al quotidiano giapponese Nikkan Sports, aveva spiegato che i Giochi Olimpici non potranno essere posticipati oltre il 2021, chiarendo che se l’epidemia da Coronavirus fosse continuata anche nel 2021 le Olimpiadi di Tokyo sarebbero state cancellate. Adesso che questa possibilità si fa sempre più concreta, alcune atlete cominciano a pensare al loro futuro. È il caso di Federica Pellegrini, che nei giorni scorsi ha contratto il Covid e ora sta aspettando di terminare la sua quarantena. In una intervista al Fatto Quotidiano la “Divina” ha detto: Se c’è un altro lockdown io smetterò di nuotare. Ho le spalle larghe, ma so quello che dico. Le Olimpiadi con un nuovo ... Leggi su blogo (Di sabato 24 ottobre 2020) Lo scorso aprile il Presidente del Comitato organizzatore di Tokyo 2020 Yoshiro Mori, in un’intervista al quotidiano giapponese Nikkan Sports, aveva spiegato che i Giochi Olimpici non potranno essere posticipati oltre il 2021, chiarendo che se l’epidemia da Coronavirus fosse continuata anche nel 2021 le Olimpiadi di Tokyo sarebbero state cancellate. Adesso che questa possibilità si fa sempre più concreta, alcune atlete cominciano a pensare al loro futuro. È il caso di Federica, che nei giorni scorsi ha contratto il Covid e ora sta aspettando di terminare la sua quarantena. In una intervista al Fatto Quotidiano la “Divina” ha detto: Se c’è un altroio smetterò di nuotare. Ho le spalle larghe, ma so quello che dico. Le Olimpiadi con un...

La schermitrice azzurra, campionessa olimpica a Londra nel 2012 ha dichiarato: ' Se i giochi olimpici vengono rinviati smetto anch'io ' . La situazione comincia a farsi pesante anche per lo sport azzu ...

A Tokyo è stata aperta la nuovissima piscina olimpica per il nuoto o i tuffi. Chissà se ci gareggerà Federica Pellegrini. Impossibile avere risposte, a maggior ragione con l'incubo di questi giorni di ...

