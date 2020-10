PEDRI, LA CHAMPIONS COME IL CALCETTO. UN TEENAGER “QUASI” NORMALE (Di sabato 24 ottobre 2020) Pedro Gonzàlez Lopez, o semplicemente PEDRI, COME lo chiamano tutti, è uno dei talenti più promettenti su cui fa affidamento il Barcellona per il nuovo corso inaugurato con Koeman. In Spagna il suo nome è già da diverso tempo noto agli addetti ai lavori e agli appassionati, nonchè sui taccuini di tanti direttori sportivi, affascinati dal modo elegante con cui il classe 2002 accarezza il pallone. Solo negli ultimi giorni, però, PEDRI si è fatto conoscere anche al di là dei Pirenei, attirando su di sè le luci della ribalta del palcoscenico europeo. Il giovane, infatti, pochi giorni fa ha debuttato in CHAMPIONS League nel match vinto dai blaugrana 5-1 contro il Ferencvaros. Sono bastati meno di venti minuti a PEDRI per segnare il primo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 ottobre 2020) Pedro Gonzàlez Lopez, o semplicementelo chiamano tutti, è uno dei talenti più promettenti su cui fa affidamento il Barcellona per il nuovo corso inaugurato con Koeman. In Spagna il suo nome è già da diverso tempo noto agli addetti ai lavori e agli appassionati, nonchè sui taccuini di tanti direttori sportivi, affascinati dal modo elegante con cui il classe 2002 accarezza il pallone. Solo negli ultimi giorni, però,si è fatto conoscere anche al di là dei Pirenei, attirando su di sè le luci della ribalta del palcoscenico europeo. Il giovane, infatti, pochi giorni fa ha debuttato inLeague nel match vinto dai blaugrana 5-1 contro il Ferencvaros. Sono bastati meno di venti minuti aper segnare il primo ...

