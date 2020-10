Pedri: chi è il «nuovo Iniesta» scoperto dal Barcellona (Di sabato 24 ottobre 2020) Non ha ancora compiuto 18 anni (diventerà maggiorenne il 25 novembre) eppure in Spagna già lo paragonano ad Andrés Iniesta, uno dei centrocampisti più forti al mondo. Il suo nome completo è Pedro Gonzalez Lopez, ma in queste ultime settimane è salito alla ribalta come Pedri. Il giovane centrocampista spagnolo già fa parte della prima squadra del Barcellona e ha ampiamente dimostrato di non aver avuto bisogno di tanto tempo per ambientarsi. Al suo debutto in Champions League, martedì 20 ottobre contro il Ferencvaros, gli sono bastati appena 27 minuti per lasciare il segno con una prestazione maiuscola e un gol messo a segno all’82° minuto. In Liga finora ha collezionato quattro presenze e al termine dell’inattesa sconfitta dei catalani contro il Getafe è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 ottobre 2020) Non ha ancora compiuto 18 anni (diventerà maggiorenne il 25 novembre) eppure in Spagna già lo paragonano ad Andrés, uno dei centrocampisti più forti al mondo. Il suo nome completo è Pedro Gonzalez Lopez, ma in queste ultime settimane è salito alla ribalta come. Il giovane centrocampista spagnolo già fa parte della prima squadra dele ha ampiamente dimostrato di non aver avuto bisogno di tanto tempo per ambientarsi. Al suo debutto in Champions League, martedì 20 ottobre contro il Ferencvaros, gli sono bastati appena 27 minuti per lasciare il segno con una prestazione maiuscola e un gol messo a segno all’82° minuto. In Liga finora ha collezionato quattro presenze e al termine dell’inattesa sconfitta dei catalani contro il Getafe è ...

Cucciolina96251 : RT @mirkocalemme: Chi segue #Pedri da vicino, racconta che i paragoni con #Iniesta non sono affatto azzardati. Il ragazzino non sará una co… - linosegna : RT @nicomanetta1: Il taxi, le buste, il gol: il Barça si gode Pedri, campione di umiltà - - nicomanetta1 : Il taxi, le buste, il gol: il Barça si gode Pedri, campione di umiltà - - Davide1926___ : RT @mirkocalemme: Chi segue #Pedri da vicino, racconta che i paragoni con #Iniesta non sono affatto azzardati. Il ragazzino non sará una co… - BelpassoAlberto : RT @mirkocalemme: Chi segue #Pedri da vicino, racconta che i paragoni con #Iniesta non sono affatto azzardati. Il ragazzino non sará una co… -

Ultime Notizie dalla rete : Pedri chi Pedri: chi è il «nuovo Iniesta» scoperto dal Barcellona Periodico Daily - Notizie Pedri: chi è il «nuovo Iniesta» scoperto dal Barcellona

Il suo nome completo è Pedro Gonzalez Lopez, ma in queste ultime settimane è salito alla ribalta come Pedri. Il giovane centrocampista spagnolo già fa parte della prima squadra del Barcellona e ha ...

MotoGP, Puig: “Alex ha capito la moto, Pedrosa e Lorenzo no”

Il rookie della MotoGP inizia a capire la Honda RC-V, come dimostra anche il miglior crono nelle FP1. Alberto Puig può finalmente vendicarsi di chi lo criticava per una mossa sembrava più di marketing ...

Il suo nome completo è Pedro Gonzalez Lopez, ma in queste ultime settimane è salito alla ribalta come Pedri. Il giovane centrocampista spagnolo già fa parte della prima squadra del Barcellona e ha ...Il rookie della MotoGP inizia a capire la Honda RC-V, come dimostra anche il miglior crono nelle FP1. Alberto Puig può finalmente vendicarsi di chi lo criticava per una mossa sembrava più di marketing ...