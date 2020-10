Pattinaggio artistico | Mariah Bell si posiziona al comando dopo lo short a Skate America 2020 | quinta Glenn

Leggi su oasport

(Di sabato 24 ottobre 2020) Con loprogram della specialità individuale femminile si è aperto ufficialmente, prima tappa del Grand Prix-2021 diquest’anno nuovamente in scena presso l’Orleans Arena di Las Vegas (Nevada, Stati Uniti).una gara combattuta, dove in gioco c’è anche il primo tassello per conquistare la leadership interna, a prendersi ildella classifica è stata, l’unica tra le atlete di punta a non aver ricevuto nessun tipo di penalità da parte della giuria. La pattinatrice allenata da Rafael Arutunian e Adam Rippon, sulla musiche de “Glitter in the Air” di Pink, ha ...