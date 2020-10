Passaggio all’ora legale domenica 25 ottobre alle 3 di notte (Di sabato 24 ottobre 2020) domenica 25 ottobre si passerà all’ora solare: bisognerà quindi riportare i nostri orologi indietro di un’ora, alle 3 del mattino saranno quindi nuovamente le 2. Il Passaggio all’ora legale avverrà l’ultimo fine settimana di marzo ed è stato introdotto in Italia nel 1966, al fine di risparmiare sui consumi energetici. Il Passaggio all’ora legale avviene quindi sempre l’ultima domenica di marzo (le 2 del mattino diventano le 3 del mattino), mentre il Passaggio all’ora solare avviene l’ultima domenica di ottobre (le 3 del mattino diventano le 2 del mattino). Modificare l’ora per un risparmio energetico? Cambiare ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 ottobre 2020)25si passerà all’ora solare: bisognerà quindi riportare i nostri orologi indietro di un’ora,3 del mattino saranno quindi nuovamente le 2. Ilall’oraavverrà l’ultimo fine settimana di marzo ed è stato introdotto in Italia nel 1966, al fine di risparmiare sui consumi energetici. Ilall’oraavviene quindi sempre l’ultimadi marzo (le 2 del mattino diventano le 3 del mattino), mentre ilall’ora solare avviene l’ultimadi(le 3 del mattino diventano le 2 del mattino). Modificare l’ora per un risparmio energetico? Cambiare ...

