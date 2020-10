Parma-Spezia, le dichiarazioni di Liverani (Di sabato 24 ottobre 2020) Fabio Liverani ha voglia di tornare a conquistare i tre punti dopo la sconfitta a Udine. Nella conferenza pre-match della gara del Parma contro lo Spezia, il tecnico ducale ha espresso chiaramente la volontà di vincere. Come sta la squadra? “Io credo che la squadra abbia lavorato bene. E’ arrabbiata, un po’ delusa dal risultato di domenica con l’Udinese ma ha la consapevolezza che sta lavorando e crescendo bene. Mi piace concentrarmi su questo. Il resto è storia e farà parte di questo campionato, non credo che sia utile guardarsi alle spalle o pensare ad altre situazioni. Sono convinto che la squadra farà un’ottima partita domani. Voglia di riscatto? Credo di sì. Ad oggi l’unica cosa evidente è che il gruppo sta lavorando, sta cercando di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 ottobre 2020) Fabioha voglia di tornare a conquistare i tre punti dopo la sconfitta a Udine. Nella conferenza pre-match della gara delcontro lo, il tecnico ducale ha espresso chiaramente la volontà di vincere. Come sta la squadra? “Io credo che la squadra abbia lavorato bene. E’ arrabbiata, un po’ delusa dal risultato di domenica con l’Udinese ma ha la consapevolezza che sta lavorando e crescendo bene. Mi piace concentrarmi su questo. Il resto è storia e farà parte di questo campionato, non credo che sia utile guardarsi alle spalle o pensare ad altre situazioni. Sono convinto che la squadra farà un’ottima partita domani. Voglia di riscatto? Credo di sì. Ad oggi l’unica cosa evidente è che il gruppo sta lavorando, sta cercando di ...

