Parma-Spezia, la conferenza di Italiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Nella vigilia di Parma-Spezia il mister degli Aquilotti Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa. Il prossimo avversario, la condizione fisica dei suoi e gli indisponibili le tematiche trattate dall’allenatore. Parma-Spezia, formazioni e dove vederla Un parere sul Parma? “Abbiamo cercato di prepararla come sempre, con grande attenzione e concentrazione. Ci dobbiamo adeguare a queste situazioni. Stiamo facendo tutto il possibile per onorare il campionato, sapevamo delle difficoltà iniziali e speravamo di ottenere qualche punto in classifica. Siamo contenti della reazione nell’ultimo match contro una squadra forte come la Fiorentina. Andiamo ad affrontare i ducali, un collettivo che negli ultimi anni ha ben figurato, con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 ottobre 2020) Nella vigilia diil mister degli Aquilotti Vincenzoha parlato instampa. Il prossimo avversario, la condizione fisica dei suoi e gli indisponibili le tematiche trattate dall’allenatore., formazioni e dove vederla Un parere sul? “Abbiamo cercato di prepararla come sempre, con grande attenzione e concentrazione. Ci dobbiamo adeguare a queste situazioni. Stiamo facendo tutto il possibile per onorare il campionato, sapevamo delle difficoltà iniziali e speravamo di ottenere qualche punto in classifica. Siamo contenti della reazione nell’ultimo match contro una squadra forte come la Fiorentina. Andiamo ad affrontare i ducali, un collettivo che negli ultimi anni ha ben figurato, con ...

cdsnews : #sportspezia #laspezia #speziacalcio #serieB - 'Nel Parma giocatori esperti, noi proseguiamo sulla nostra s… - Aia_Venezia : DANIELE #BINDONI IN #SERIEA Daniele sarà impegnato domenica pomeriggio nella gara tra #Parma e #Spezia in veste d… - calciodangolo_ : Pronostico #ParmaSpezia per la 5^ giornata di #SerieA. I nostri consigli sulle #scommesse - ParmaLiveTweet : Spezia, Italiano: 'Parma squadra di valore che conosce la categoria. Non molliamo' - ParmaLiveTweet : Spezia, il mal di pancia di Agoume: trattato anche dal Parma in estate, non ha ancora giocato… -