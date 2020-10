Parma-Spezia, i convocati di Liverani: out Laurini (Di sabato 24 ottobre 2020) Il tecnico del Parma, Fabio Liverani, ha diramato la lista dei 21 giocatori a sua disposizione per il match di Serie A in programma domani al Tardini contro lo Spezia. Non ci sarà Vincent Laurini, che si è infortunato nell’ultimo allenamento: l’ex Empoli ha riportato una distrazione muscolare ai flessori della coscia destra, da valutare nei prossimi giorni i tempi di recupero. L’elenco completo dei convocati Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: Bane, Balogh, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella, Radu;Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Sohm;Attaccanti: Adorante, Cornelius, Gervinho, Karamoh. Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Il tecnico del, Fabio, ha diramato la lista dei 21 giocatori a sua disposizione per il match di Serie A in programma domani al Tardini contro lo. Non ci sarà Vincent, che si è infortunato nell’ultimo allenamento: l’ex Empoli ha riportato una distrazione muscolare ai flessori della coscia destra, da valutare nei prossimi giorni i tempi di recupero. L’elenco completo deiPortieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: Bane, Balogh, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella, Radu;Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Sohm;Attaccanti: Adorante, Cornelius, Gervinho, Karamoh.

