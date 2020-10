Parma Spezia, i convocati di Italiano: torna Ricci, ecco perchè (Di sabato 24 ottobre 2020) Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Parma: in gruppo anche Matteo Ricci, ecco perchè Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Parma. Come comunicato dallo Spezia torna anche Ricci: «Regolarmente in gruppo anche Matteo Ricci, risultato negativo ai tamponi di controllo effettuati nei giorni seguenti al riscontro della debole positività, erroneamente rilevata nei controlli di inizio settimana». PORTIERI: 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL, 94.PROVEDELDIFENSORI: 7.SALA, 19.TERZI, 20.BASTONI, 21.FERRER, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 39.DELL’ORCO, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Vincenzoha diramato la lista deiper la gara contro il: in gruppo anche Matteoperchè Vincenzoha diramato la lista deiper la gara contro il. Come comunicato dalloanche: «Regolarmente in gruppo anche Matteo, risultato negativo ai tamponi di controllo effettuati nei giorni seguenti al riscontro della debole positività, erroneamente rilevata nei controlli di inizio settimana». PORTIERI: 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL, 94.PROVEDELDIFENSORI: 7.SALA, 19.TERZI, 20.BASTONI, 21.FERRER, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 39.DELL’ORCO, ...

ecodiparma : Vigilia di Parma Spezia, Liverani: 'Serviranno volontà, rabbia e la fame che ho visto in settimana' -… - ItaSportPress : Parma, Liverani: 'Arrabbiati dopo k.o. con Udinese e contro lo Spezia ci prenderemo i tre punti' -… - GazzettadellaSp : Vigilia di Parma Spezia, ma la prima sfida è contro il Coronavirus - ParmaLiveTweet : Spezia, 24 convocati per Parma: c'è Ricci. Out Marchizza e Maggiore - pronosti_calcio : Pronostico Parma-Spezia 25 Ottobre: 5ª Giornata di Serie A -