Palestre e piscine. Come cambia il modo di fare sport (Di sabato 24 ottobre 2020) Palestre e piscine, il nuovo protocollo. Spadafora: “Semplici regole, ma fondamentali” Scarica il testo completo con le Linee GuidaDownload “Abbiamo emanato un nuovo Protocollo attuativo delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”. E’ quanto ha dichiarato in una nota il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Novità introdotte: uso della mascherina costante. Dovrà essere indossata tra un’attività sportiva e l’altra. In una palestra ad esempio, all’uscita dalle sale adibite, tutti i frequentatori dei corsi dovranno mettere la mascherina, ci sarà l’obbligo di prenotazione via app oppure tramite compilazione registro per le ... Leggi su udine20 (Di sabato 24 ottobre 2020), il nuovo protocollo. Spadafora: “Semplici regole, ma fondamentali” Scarica il testo completo con le Linee GuidaDownload “Abbiamo emanato un nuovo Protocollo attuativo delle Linee guida per l’attivitàiva di base e l’attività motoria in genere”. E’ quanto ha dichiarato in una nota il Ministro delloVincenzo Spadafora. Novità introdotte: uso della mascherina costante. Dovrà essere indossata tra un’attivitàiva e l’altra. In una palestra ad esempio, all’uscita dalle sale adibite, tutti i frequentatori dei corsi dovranno mettere la mascherina, ci sarà l’obbligo di prenotazione via app oppure tramite compilazione registro per le ...

