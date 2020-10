Palestre, cinema e teatri, Governo al lavoro per il nuovo dpcm (Di sabato 24 ottobre 2020) Le ipotesi sul nuovo dpcm: chiusura per Palestre, cinema e teatro. Si valuta lo stop a spostamenti tra regioni. ROMA – Sono diverse le ipotesi sul terzo dpcm di ottobre. Secondo quanto riportato dall’AdnKronos, Palestre, piscine, cinema e teatri potrebbero abbassare le saracinesche nel prossimo mese. Sul tavolo del confronto anche la chiusura anticipata di bar e ristoranti (alle 18 n.d.r.). Strutture che dovrebbero restare chiuse domenica e i festivi. Nessuna decisione, al momento, sullo spostamento tra regioni. Alcuni ministri hanno proposto di introdurre il divieto, ma la misura non sembra convincere l’intera maggioranza. Coronavirus, no al coprifuoco. Boccia: “Nessun lockdown” Non ci dovrebbe essere il ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 ottobre 2020) Le ipotesi sul: chiusura pere teatro. Si valuta lo stop a spostamenti tra regioni. ROMA – Sono diverse le ipotesi sul terzodi ottobre. Secondo quanto riportato dall’AdnKronos,, piscine,potrebbero abbassare le saracinesche nel prossimo mese. Sul tavolo del confronto anche la chiusura anticipata di bar e ristoranti (alle 18 n.d.r.). Strutture che dovrebbero restare chiuse domenica e i festivi. Nessuna decisione, al momento, sullo spostamento tra regioni. Alcuni ministri hanno proposto di introdurre il divieto, ma la misura non sembra convincere l’intera maggioranza. Coronavirus, no al coprifuoco. Boccia: “Nessun lockdown” Non ci dovrebbe essere il ...

E poi: chiusura di tutti gli impianti sportivi, comprese piste di pattinaggio, piscine e palestre di fitness. Mascherina obbligatoria ovunque. Anche al parco non si potrà sostare in più di 4 persone.

Le sorti di bar e ristoranti appese a Dpcm e ordinanze regionali. Palestre, piscine e parrucchieri che brancolano nel buio in attesa di conoscere il proprio destino. Cinema e teatri che sperano di ...

