Palermo | Teatro Massimo dei miracoli | da Manon al ritorno di Muti

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 24 ottobre 2020) Un Miracolo? Un colpo di Fortuna? Dimostrazione che Volontà è Potere? Ildiporta a segno un altro goal e in questa era pandemica ottiene la presenza del Maestro – come Riccardoè ormai riconosciuto nel panorama musicale mondiale. Il Maestro per tre appuntamenti: il primo con l’Orchestra Cherubini, la Sua orchestra; gli altri due alla guida dell’Orchestra del. Il primo appuntamento, il 30 novembre, vedràinterpretare la Sinfonia n. 3 in Re maggiore D200 di Franz Schubert e la Sinfonia n. 9 in Mi minore op.95 “Dal nuovo mondo” di Antonín Dvořák. La serata segnerà la chiusura della tournée dell'Orchestra Cherubini e diche, prima di ...