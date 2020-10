Palermo | emergenza Covid | il campionato ora diventa una lotteria | stop anche alla Primavera

Leggi su mediagol

(Di sabato 24 ottobre 2020) Non migliora la situazione in casa.I contagiati da19 salgono a 15 dopo che nella giornata di mercoledì 21 ottobre si erano registrati dieci casi. La società, attraverso una nota ufficiale, ha fatto sapere che al momento sono quindici i soggetti positivi al Coronavirus: 13 calciatori della Prima squadra e due membri dello staff. Il club di viale del Fante non ha comunicato i nomi dei tesserati eccezion fatta per il tecnico Roberto Boscaglia. Adesso la situazione in casa rosanero è chiaramente critica soprattutto dopo l'ennesimo giro di tamponi che ha confermato le nuove positività. Slittano dunque gli allenamenti che, come scrive l'edizione odierna di 'Repubblica', si sperava potessero riprendere al più presto almeno per i calciatori che erano risultati inizialmente negativi.L'ASP ha disposto ...