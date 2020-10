PAGELLE Genoa Inter | TOP e FLOP del match VOTI

(Di sabato 24 ottobre 2020) I top ee iai protagonisti delvalido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Bani, Perisic: Pjaca(3-5-2): Perin 6; Goldaniga 7, Zapata 6,5, Bani 7; Ghiglione 6, Rovella 6, Badelj 6, Behrami 6,5, Czyborra 6; Pandev 6,5, Pjaca 5,5. Allenatore: Rolando Maran.(3-4-1-2): Handanovic sv; D’Ambrosio 6, Ranocchia 6, Bastoni 6; Darmian 6,5, Vidal 6, Brozovic 6, Perisic 6,5; Eriksen 6; Lukaku 6, Lautaro 6,5. Allenatore: Antonio Conte. Leggi ...

Trasferta insidiosa con il Genoa per l'Inter costretta a non perdere ulteriore terreno in campionato. Conte si affida in attacco alla continuità in attacco di Lukaku, ma deve cercare maggiore ...