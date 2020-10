PAGELLE Atalanta Sampdoria | Damsgaard incanta | Quagliarella immortale Zapata non basta

(Di sabato 24 ottobre 2020) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP: Mojica VOTI(3-4-1-2): Sportiello 5; Sutalo 5 (dal 46′ Toloi 5.5), Palomino 5, Djimsiti 5; Depaoli 5 (dal 60′ Hateboer 5.5), Pasalic 5, de Roon 5.5 (dal 62′ Malinovsky 5.5), Mojica 5 (dal 46′ Gosens 5.5); Gomez 6; Ilicic 6.5, Lammers 6 (dal 46′6). Allenatore: Gasperini 5.(4-4-2): Audero 7; Bereszynski 7.5, Tonelli 7, Yoshida 7, Augello 7; Jankto 7.5, Thorsby 8, Ekdal 7, ...

sportli26181512 : Atalanta, le pagelle di CM: Zapata illude, ma la 'Dea B' delude: Atalanta-Sampdoria 1-3 Sportiello...… - SPress24 : Gasperini cade ancora, le Pagelle di Atalanta-Sampdoria - zazoomblog : Atalanta-Sampdoria 1-3 le pagelle di CalcioWeb: Quagliarella croce e delizia Depaoli disastroso [FOTO] - #Atalanta… - CalcioWeb : #AtalantaSampdoria 1-3, le pagelle di CalcioWeb: Quagliarella croce e delizia, Depaoli disastroso [FOTO] - - clubdoria46 : Le #pagelle di #AtalantaSampdoria: VIETATO NON SOGNARE #EuropaLeague -

Ultime Notizie dalla rete : PAGELLE Atalanta

Il Messaggero

Atalanta-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – Terza vittoria consecutiva per la Sampdoria, seconda sconfitta di fila dell’Atalanta. E’ andato in archivio il secondo match della quinta giornata del ...Fantacalcio pagelle 5° giornata di andata del Campionato di Serie ... occasione per balzare per qualche ora in testa alla classifica. Sabato alle ore 15 l’Atalanta sarà chiamata a riscattare la ...