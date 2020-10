Ordinanza Sicilia: coprifuoco dalle 23 alle 5 e didattica a distanza per le superiori (Di sabato 24 ottobre 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 24 ottobre: i nuovi casi e la mappa dei focolai 24 ottobre 2020 Il pranzo tra amici si è trasformato in un focolaio: 15 positivi 24 ottobre 2020 Dopo la ... Leggi su today (Di sabato 24 ottobre 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 24 ottobre: i nuovi casi e la mappa dei focolai 24 ottobre 2020 Il pranzo tra amici si è trasformato in un focolaio: 15 positivi 24 ottobre 2020 Dopo la ...

Adnkronos : Sicilia, coprifuoco e scuola: l'ordinanza di Musumeci - Adnkronos : #Covid Sicilia, oggi ordinanza #Musumeci: stretta in arrivo - Imthebestfan44 : Sicilia, coprifuoco dalle 23 alle 5 e Dad alle superiori. Ridotta capienza nei mezzi pubblici . Musumeci firma l’ordinanza . Addio - corriereag : Coronavirus in Sicilia, coprifuoco dalle 23 alle 5. Ordinanza di Musumeci - Corriere Agrigentino Condividi Corrier… - aylaf__ : RT @Gazzettino: Coprifuoco Sicilia, ordinanza Musumeci: vietato circolare dalle 23 alle 5 e stop lezioni in classe alle superiori https://t… -