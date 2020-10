Ora solare da stanotte | alle 3 spostare le lancette alle 2 Consigli contro l’insonnia

Leggi su firenzepost

(Di sabato 24 ottobre 2020)3 ledovranno essesre spostate indietro di un'ora, per arrivare a segnare le 2. Con l'emergenza Covid si dice che il ritorno all'orapotrà provocare qualche problema. Per favorire il sonno si consgilia di consumare pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, aglio e formaggi freschi, uova bollite, latte caldo e frutta importante per favorire il sonno.