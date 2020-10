Open d’Italia: il terzo giro degli italiani (Di sabato 24 ottobre 2020) Francesco Laporta (Credit: Worldwide.com) In testa alla classifica dell’Open d’Italia rimane il leader delle prime due giornate, l’inglese Laurie Canter a -19 affiancato dal connazionale Ross McGowan. In terza posizione a tre colpi dai leader si trova Dean Burmester. Ma in questo terzo giro dell’Open D’Italia come si sono comportati i nostri azzurri? Open d’Italia: gli italiani promossi del terzo giro Francesco Laporta: voto 7. Un giro in -3 per il miglior azzurro in campo. Si trova ora in 33° posizione a -9 totale. Nel giro odierno inizia bene con tre birdie e nessun bogey nelle prime nove buche ma, nelle seconde, di bogey ne sono arrivati un paio così come altri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) Francesco Laporta (Credit: Worldwide.com) In testa alla classifica dell’d’Italia rimane il leader delle prime due giornate, l’inglese Laurie Canter a -19 affiancato dal connazionale Ross McGowan. In terza posizione a tre colpi dai leader si trova Dean Burmester. Ma in questodell’D’Italia come si sono comportati i nostri azzurri?d’Italia: glipromossi delFrancesco Laporta: voto 7. Unin -3 per il miglior azzurro in campo. Si trova ora in 33° posizione a -9 totale. Nelodierno inizia bene con tre birdie e nessun bogey nelle prime nove buche ma, nelle seconde, di bogey ne sono arrivati un paio così come altri ...

