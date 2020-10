Oggi si saluta l’ora legale e si ritorna all’ora solare, le lancette indietro (Di sabato 24 ottobre 2020) Ora solare, ora legale: anche quest’anno ci risiamo, ritorna l’ora solare. Per quanto possa sembrare strano ai più, sono sempre tante le persone che ogni anno cercano di capire il “cambio ora solare”, “cambio orario”, “lancette avanti o indietro”, “ora legale” per non sbagliare. Su quasi tutti i device ormai la tecnologia fa tutto in automatico, ma coloro che utilizzano orologi da polso o hanno orologi alle pareti devono procedere autonomente. Unica certezza: il ritorno all’ora solare vuol dire sempre e per davvero “inverno”: farà buio presto di pomeriggio. Le lancette dell’orologio vanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) Ora, ora: anche quest’anno ci risiamo,l’ora. Per quanto possa sembrare strano ai più, sono sempre tante le persone che ogni anno cercano di capire il “cambio ora”, “cambio orario”, “avanti o”, “ora” per non sbagliare. Su quasi tutti i device ormai la tecnologia fa tutto in automatico, ma coloro che utilizzano orologi da polso o hanno orologi alle pareti devono procedere autonomente. Unica certezza: il ritorno all’oravuol dire sempre e per davvero “inverno”: farà buio presto di pomeriggio. Ledell’orologio vanno ...

