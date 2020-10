Nuovo Dpcm | probabile conferenza stampa di Conte stasera

Corriere : Lockdown, pressing delle Regioni. Il governo pronto alla stretta. De Luca: «A un passo dalla tragedia» - Agenzia_Ansa : Stop palestre e piscine, verso l'anticipo della chiusura dei locali. Possibile ripristino del divieto di spostamen… - sole24ore : Governo pronto a nuovo Dpcm: le ipotesi sulle strette in arrivo - Profilo3Marco : RT @Adnkronos: Nuovo #Dpcm, #Conte chiama #Salvini - DiegoFusaro : DIEGO FUSARO: Follia! Bozze nuovo DPCM: ristoranti e bar chiusi alle 18! Vogliono annientarci! -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

La valutazione delle misure da inserire nel nuovo DPCM in senso restrittivo sarà importante per capire cosa accadrà nei prossimi giorni. I nuovi provvedimenti a quanto pare entreranno in vigore da ...Prime anticipazioni del nuovo DPCM che anche stasera potrebbe essere firmato dal Premier Conte. Nuove restrizioni, nuove misure per contenere il contagio del virus che sta diffondendosi a macchia ...