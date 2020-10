Nuovo Dpcm, novità in arrivo per bar, ristoranti e palestre: cosa cambierà (Di sabato 24 ottobre 2020) Nuovo Dpcm in arrivo. Secondo quanto riporta l’Ansa, tra le ipotesi sul tavolo del governo ci sarebbe la chiusura anticipata di bar e ristoranti Solamente qualche giorno fa, il governo ha emanato un Nuovo Dpcm con alcune nuove strette per rallentare la curva dei contagi da Coronavirus, tornati ad essere seriamente preoccupanti. Qualche giorno dopo, … L'articolo Nuovo Dpcm, novità in arrivo per bar, ristoranti e palestre: cosa cambierà proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 ottobre 2020)in. Secondo quanto riporta l’Ansa, tra le ipotesi sul tavolo del governo ci sarebbe la chiusura anticipata di bar eSolamente qualche giorno fa, il governo ha emanato uncon alcune nuove strette per rallentare la curva dei contagi da Coronavirus, tornati ad essere seriamente preoccupanti. Qualche giorno dopo, … L'articolo, novità inper bar,cambierà proviene da Inews.it.

Corriere : Lockdown, pressing delle Regioni. Il governo pronto alla stretta. De Luca: «A un passo dalla tragedia» - Agenzia_Ansa : Stop palestre e piscine, verso l'anticipo della chiusura dei locali. Possibile ripristino del divieto di spostamen… - sole24ore : Governo pronto a nuovo Dpcm: le ipotesi sulle strette in arrivo - FuoriIncuboUe : RT @SoniaLaVera: So che #Conte sta lavorando al nuovo #Dpcm x chiudere tutte le attività e/o servizi nn essenziali contro ogni articolo del… - SoniaLaVera : So che #Conte sta lavorando al nuovo #Dpcm x chiudere tutte le attività e/o servizi nn essenziali contro ogni artic… -