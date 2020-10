Nuovo Dpcm, manifestazioni pubbliche solo se “statiche” (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Premier Giuseppe Conte ha elaborato un Nuovo Dpcm raccontando le nuove restrizioni che verranno applicate. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento”. E’ quanto si legge nella prima bozza del Dpcm in procinto di essere … L'articolo Nuovo Dpcm, manifestazioni pubbliche solo se “statiche” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Premier Giuseppe Conte ha elaborato unraccontando le nuove restrizioni che verranno applicate. Lo svolgimento delleè consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento”. E’ quanto si legge nella prima bozza delin procinto di essere … L'articolose “statiche” proviene da www.meteoweek.com.

